Çanakkale'deki termik santralde yangın ve patlama (2)- Yeniden

​Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali\'nde kömürlerin depolandığı bölümde çıkan yangınla birlikte patlama meydana geldi. Yangın söndürülürken, müdahale sırasında gazdan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde, bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Kömür depolanan bölümde kömürlerin tutuşmasıyla çıkan yangınla birlikte gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangına müdahale sırasında gazdan etkilenen 6 işçi ise kontrol amaçlı hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Çan ODAŞ Termik Santrali\'nde, kömür depolanan yerde (Kömür Bunkeri) kömür kendi kendine tutuşarak bir yangın meydana getirmiştir. Gaz sıkışması dolayısı ile patlama meydana gelmiştir. Ancak patlamadan kaynaklı bir zarar yoktur. Olaya müdahaleye giden 6 işçi gazdan etkilenerek, kontrol amaçlı 112 ekiplerince hastahaneye kaldırılmıştır. Yangında alevli kısım söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmekte. Çan Belediyesi İtfaiyesi ve ekiplerimiz tedbir amaçlı olay bölgesinde beklemektedir\'\' denildi.

KAYMAKAMLIK: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çan Kaykamlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"İlçemizde faaliyette bulunan ODAŞ Çan- 2 Termik Santrali\'nde kömür depolama sahasında yangın çıkmıştır. Yangın soucunda 6 işçi dumandan etkilenme ihtimaline karşın, tedbiren Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İşçilerin ayakta tedavisi yapılmış olup, sağlık durumları iyidir. Yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.”

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