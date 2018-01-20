T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'deki köyde her ayrıntısı düşünülen esrar laboratuarı bulundu

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç İlçesinin Kaykılar köyünde, yüksek kalitede esrar yetiştirmek amacıyla en küçük ayrıntısına kadar düşünülen laboratuar okaşa çıkarıldı

20 Ocak 2018 13:45

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç İlçesinin Kaykılar köyünde, yüksek kalitede esrar yetiştirmek amacıyla en küçük ayrıntısına kadar düşünülen laboratuar okaşa çıkarıldı. Olayla ilgili ev sahibi B.K., gözaltına alındı.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bayramiç ilçesi Kaykılar köyünde, 40 yaşındaki B.K.\'nin evinde uyuşturucu madde olduğu ve kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, operasyon düzenledikleri evde şeytani bir esrar laboratuarı tespit etti. Bu kişinin evinde yapılan aramada, 100 gram kubar esrar, 5 gram skunk, 4 kenevir bitkisi, esrar sarmak için kullanılan 600 kağıt, esrar yapımında kullanılan özel düzenek içerisinde; 1 vantilatör, havalandırma baca sistemi, 4 adet mavi jelikan (60 litre), 15 adet 100 watt\'lık power led, 15 adet 100 watt driver, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet soğuk nem buhar makinesi, 1 adet nem ve ısı ölçer, 3 adet hava pompası, 1 adet elektrik zamanlayıcı, 1 adet kontaktör, 7 adet 20 watt led aydınlatma, 4 adet su seviyesi ölçer hortum, 1 adet 12 volt-30 amper adaptör ele geçirildi.
\"ŞEYTANİ\" SİSTEM
Esrar laboratuarı kurulu evin sahibi 40 yaşındaki B.K., toprak yerine durgun su kullanılan hidroponik sistemle ve led teknolojisiyle kendisinin içtiği esrarı yetiştirdiğini söyledi. B.K., operasyonu düzenleyen jandarmaya şeytani sistemin nasıl çalıştığını anlattı.
Buna göre, laboratuara çevrilmiş olan evde doğal ortam taklit edilerek, esrar yetiştirmek için farklı renklerde özel led aydınlatmalar kullanılarak güneş etkisi yaratılıyor. Buhar veren cihazlarla gerekli nem ortamı sağlanıyor. Ek nem ihtiyacı için ıslak havlular asılıyor. Ayrıca nem ve sıcaklığın yeterliliğini ölçmek için ölçüm cihazları kullanılıyor. Gece karanlık ortam yaratılması için özel bir elektrik sistemi kurulan laboratuarda, bu sistem sayesinde belirli saatlerde elektrik otomatik olarak kesilerek karanlık gece ortamı sağlanıyor. Varillerde toprak yerine su kullanılıyor ve kenevirin yetişmesi için oksijen pompasıyla suya oksijen veriliyor. Su seviyesini ölçmek için varillerin dışından boru sabitlenerek su düzeyi ölçülüyor. Ayrıca fazla ısıyı atmak için de özel bir havalandırma sistemi oluşturulan laboratuarda, yüksek kalitede esrar üretimi için dışarıdaki doğal ortamın tam olarak taklit edildiği belirlendi.
Esrar laboratuarı kuran B.T. savcının talimatıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak GEZENÇANAKKALE DHAKomutanlığıBayramiçKaykılarOlaylaYapılanJandarmaBuSİSTEM EsrarBunaBuharEkAyrıcaGeceVarillerdeSuEsrarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24