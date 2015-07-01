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Kültür-Sanat

Çanakkale’deki Apollon Smintheus Tapınağı Eylül'de ziyarete açılacak

35 yıl süren kazı çalışmalarının ardından tapınağın, yaz sonu ziyaretçileri ile buluşması bekleniyor

01 Temmuz 2015 17:52

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü'nde bulunan Apollon Smintheus Tapınağı'nda yapılan çalışmalarının yaz sonunda tamamlanacağı belirtildi.

DHA’nın haberine göre; 18'inci yüzyıldan itibaren yağmalanan Apollon Smintheus Tapınağı için gerçekleştirilen çalışmaların 15 Eylül’e kadar sürmesi planlanıyor.

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına 1980'den beri kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Coşkun Özgünel ve 30 kişilik ekibi, çalışmalarına başladı.

18'inci yüzyıldan itibaren yağmalanan tapınağın güney giriş cephesini, yüzde 80'i ellerinde bulunan özgün parçalarla ayağa kaldırmak için geçen yıl çalışma başlatan kazı ekibi, geçmiş yıllarda yağmalanan orijinal mermer ve andezit basamakların yerine imitasyon olarak beyaz çimento, mermer pirinci ve mermer tozundan oluşan harç kullanarak yeni basamaklar yaptı. Eldeki orijinal ve imitasyon sütun parçaları birleştirilerek, tapınağın güney giriş cephesine 8 sütun dikildi.

Prof. Dr. Coşkun Özgünel ve ekibi, bu yaz, sütunların üzerine büyük bölümü ellerinde olan sütun başlıklarını, baştabanı, frizleri ve çatı alınlığının köşesini koyarak çalışmayı tamamlayacak. Böylece yaz sonuna kadar Apollon Smintheus Tapınağı'nın güney giriş cephesi uzun yıllar sonra orijinal görünümünü alacak. Ziyaretçilerin, tapınağın nasıl tahrip edilip bu hale geldiğini görebilmeleri için, tapınağın bir bölümünde orijinal halinin görüntüsü, diğer bölümlerinde ise kalıntılar sergilenecek. 

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