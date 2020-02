Çanakkale'deki 4.3'lük depremin ardından ürküten açıklama

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde bu sabaha karşı meydana gelen Richter Ölçeği\'ne göre 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından jeoloji profesörü Doğan Perinçek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Perinçek, ‘Beklediğim deprem bu değil’ başlığıyla yayınladığı mesajında, “Bu depremleri, 7 büyüklükte olacak ana şokun habercileri, ayak sesleri olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki depremleri yakından takip ederek, her deprem sonrasında bir analizini sosyal medya hesabından paylaşan ve bu nedenle de çok sayıda takipçisi bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, bu sabah saat 05.04’te merkez üssü Çan ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından da açıklama yaptı.

281 YILLIK ENERJİYİ BOŞALTACAK BİR DEPREM DEĞİL

Sosyal medya hesabından, ‘Beklediğim deprem bu değil’ başlığıyla bir paylaşımda bulunan Doğan Perinçek, “4.5 büyüklükteki depremi, bölgede 281 yıldır biriken enerjiyi boşaltacak bir deprem olarak düşünmüyorum. Geçen sene Çan dolayında iki kez 4.3 dolayında depremler oldu. Bu depremleri; 7 büyüklükte olacak ana şokun habercileri, ayak sesleri olarak görüyorum. 7 büyüklükte olacak deprem ne zaman olur diye sorarsanız; bunun cevabı; belki 1 hafta, 1 ay, ya da 1 yıl olabilir. Kesin olan şu; beklediğimiz büyük deprem bizlere çok uzak değil. Kırılmaya hazır fay zonu Erdek’ten başlıyor, Biga-Çan-Bayramiç’ten Ezine yönüne doğru uzanıyor. Söz konusu fay zonunun Çan civarında sıçrama yaptığını görüyoruz. Bugün ve geçen sene olan depremler bu sıçrama alanında oluyor ve yeni kırıklara meydana geliyor. iki senedir beklediğimiz büyük depremden bahsediyoruz, ‘Çan-Bayramiç-Biga köylerindeki taş yığma binalar büyük zarar görür, tedbir alalım’ diye konuşuyoruz. Kiminle konuşsam, çok iyi olur demekte, fakat ertesi günü herkes sessiz. Bugün yine depremi konuşacağız, yarın unuturuz. Peki Çan\'da bugün neler olabilir. Ana şoku atlattığımızı düşünüyorum. Yakın zamanda fay yine susacak ve 7’lik deprem için enerji biriktirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Yöneticiler umarım pek yakında olacak büyük depreme kadar beklemezler” diyen Perinçek, yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Köylerde güçlendirme faaliyeti ve AFAD destekli eğitim faaliyeti başlatılır. Eğitimi çok önemli buluyorum, maliyeti az ve hemen başlatılabilir. Köylerden muhtarları toplayıp eğitim vermek yeterli değil ve sadece göstermelik olur. AFAD, her köye ekip gönderip halka çok şey öğretebilir. Çok basit tedbirler can kurtarabilir. AFAD\'ın bunu yapacak kapasitesi var.”



