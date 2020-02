Çanakkale'de, yurt öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı 'Afrin' desteği

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtta kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek amacıyla oda ışıklarıyla \'Afrin\' yazdı.

KYK’ya bağlı kent merkezindeki Kerime Sultan erkek öğrenci yurdu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü\'ndeki Safiye Hüseyin kız öğrenci yurdunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak amacıyla ‘Afrin’ yazısıyla aydınlatıldı.

Afrin’de teröristler ile mücadele eden askere selam gönderen ÇOMÜ Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sümeyye Fındık, \"Ülke olarak çok büyük bir mücadele veriyoruz. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizde kaldığımız yurtlarda ışıklandırmalar ile Afrin yazarak en azından bir destek vermek istedik. Vatanımıza, milletimize her daim hizmet etmek için çabalıyoruz. Üniversite okuyoruz. Biz belki üniversite okuyarak kendi alanımızda devletimize, vatanımıza, milletimize bu şekilde hizmet etmek isterken aynı zamanda Afrin’deki askerlerimize moral olması içinde böyle bir etkinlik yaptık. Afrin\'deki askerlerimizin Allah yardımcıları olsun. Her daim dualarımız sizinle, iyi ki varsınız. İyi ki Türk’üz. İyi ki Afrin’deyiz\" dedi.

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Nuriye Yazıcı ise \"Afrin’deki askerlerimize, ağabeylerimize, kardeşlerimize manevi destek olmak için yurt odalarını ‘Afrin’ yazısı ile ışıklandırdık. Onların her daim arkalarındayız. Belki orada olmasak da, her zaman kalbimizde dualarımızla birlikteler. Her gün kıldığımız namazlarımızla, dualarımızla yanlarındayız. Onlar yalnız değiller. Türk istediğini alır ve yapar\" diye konuştu.

Safiye Hüseyin kız öğrenci yurdun da kalan üniversite öğrencileri, yurt binasına ışıkla yazılan ‘Afrin’i fotoğraflarken, ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı\'nı okudu, ‘Afrin’ kalbimizdesin şeklinde sloganlar attı.

FOTOĞRAFLI