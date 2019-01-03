Çanakkale'de yarın okullara kar tatili

Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı öncesi, valilik kararıyla yarın için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre, Çanakkale ve çevresinde kar yağışının bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar kuvvetli ve yer yer de yoğun olması bekleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Çanakkale genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdik. Yarın öğlene kadar yoğun bir şekilde yağış bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli ve Tekirdağ’da akşam, İstanbul’da ise geceden itibaren yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini de açıklamıştı.