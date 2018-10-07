Çanakkale'de Uluslararası Barış Kupası heyecanı devam ediyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale\'de, dün başlayan 11\'inci Uluslararası Barış Turnuvası, bugün oynanan Nilüfer Belediyespor-Targoviste, Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşmaları ile devam etti.

Anafartalar Spor Salonu\'nda turnuvanın 2\'nci gününde ilk maçta saat 16.00\'da Nilüfer Belediyespor-Targoviste karşı karşıya geldi. Maçta, 25-20, 25-15\'lik setlerle Nilüfer Belediyespor, Targoviste karşısında 2-0 öne geçti. Targoviste, 3\'üncü ve 4\'üncü setlerde 22-25 ve 16-25\'lik skorla Nilüfer Belediyespor karşısında durumu 2-2\'ye getirdi. Tie-break setini 15-12 kazanan Nilüfer Belediyespor, Targoviste karşısında sahadan 3-2\'lik galibiyetle ayrıldı.

Turnuva\'nın bir diğer karşılaşmasında ise saat 18.00\'de Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çanakkale Belediyespor karşısında ilk seti 20-25 Fenerbahçe kazandı. İkinci sette Çanakkale Belediyespor, Fenerbahçe karşısında 27-25\'lik skorla durumu 1-1\'e getirdi. Üçüncü seti 25-21 kazanan Çanakkale Belediyespor, Fenerbahçe karşısında durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette ise Fenerbahçe, Çanakkale Belediyespor karşısında 17-25 kazanarak durumu 2-2\'ye getirdi. Tie-break setini 15-6 kazanan Çanakkale Belediyespor, Fenerbahçe karşısında sahadan 3-2 galip geldi.

Turnuva, yarın Anafartalar Spor Salonunda saat 13.00\'te Targoviste-Fenerbahçe, saat 15.00\'te ise Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

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