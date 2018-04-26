Çanakkale'de, Troya yılında Europa-Orient Rally'si düzenlenecek

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, 2018 Troya Yılı kapsamında, Dünya\'nın tek dostluk ve barış rallisi Europa-Orient Rally\'nin Türkiye ayağı 9-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek olan parkurda katılımcılar Tarihi Gelibolu Yarımadası ve Troya Ören Yeri\'ni görme şansı bulacak.

Troya Antik Kenti\'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne kabulünün 20\'nci yılında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca, 2018 yılı \'Troya Yılı\' ilan edilmesiyle birlikte Europa-Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi\'nin bu yılki ana teması da 2018 Troya Yılı oldu.

Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör ralli tutkunlarının Oldtimer ve Youngtimer araçlarla katılabildiği rallinin bu yıl 3\'üncüsü düzenlenecek. Birbirine komşu iki büyük medeniyetin yerleştiği coğrafyada dostlukları çoğaltmak, insanların birbirlerine dokunmaları ve en önemlisi birbirlerini anlamaları için organize edilen Europa-Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin Türkiye ayağı, Gestaş Deniz Ulaşım sponsorluğunda 9-10 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale\'de başlayacak.

Ralliye bu yıl15 ülkeden 65 takım,125 araç ve 300 yarışmacı katılacak. Fransa’nın Strazburg kentinden start alacak Europa Rallisi’nin katılımcıları 2018 Troya Yılı’nda Troya’yı ve Çanakkale’yi keşfederek macera dolu farklı bir deneyimi paylaşacak.

Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu parkuru olmak üzere 3 etaptan oluşacak rallinin Türkiye ayağının ilk buluşması olan Çanakkale etabında yarışmacılara Troya ile ilgili değişik ödevler verilecek. Çanakkale\'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel öğeler (yemek, folklorik özellikler vb) hakkında bilgi veren haritalar hazırlanacak.

Ralli katılımcıları kentin milli kültürü, değerleri ve tarihi ile daha yakından ilgilenme imkanı bulacak. Yerel halk ile iletişeme geçerek ülkedeki hoşgörü ortamına tanık olacak. Bu amaçla Ralli organizasyonu tarafından her katılımcıya bulundukları bölgenin tarihi ve kültürel mekanları hakkında yerine getirmeleri gereken ödevler verilecek.

Europa-Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi\'nin 1\'inci etap, Fransa\'nın Strasburg kentinde başlayarak, Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinden, toplam 10 ayrı güzergahtan geçerek İstanbul\'da sonlanacak. 2018 Avrupa ve Balkan Güzergahı: Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Avustralya, İtalya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye.

2\'nci etap, Çanakkale\'den başlayıp, Türkiye\'nin çeşitli illerinden geçecek. 2018 Türkiye güzergahı: Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Çankırı, Çorum, Kayseri, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Adana, Mersin.

3\'ncü etap, Ortadoğu güzergahı: İsrail, Filistin, Ürdün.

LANSMAN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bugün bir otelde, lansman toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan, Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu, Europa-Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin ikinci Başkanı Nadir Serin, Rota Sorumlusu Kemal Uğur katıldı. Toplantıda, Europa-Orient & Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin ikinci başkanı Nadir Serin ve Rota Sorumlusu Kemal Uğur katılımcılara, ralli hakkında detaylı bilgi verdi.

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