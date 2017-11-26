Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesi\'nde karşı yönden gelen traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki Yusuf Cemal Eroğlu yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Karabiga mevkiinde meydana geldi. Karabiga\'dan Biga yönüne giden Yusuf Cemal Eroğlu (18) yönetimindeki 16 GT 465 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki TIR\'ı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan otomobil, karşı yönden gelen Nail Adalı (42) yönetimindeki 17 KH 582 plakalı traktör ile çarptıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü Eroğlu ile otomobilde bulunan arkadaşı Furkan Bağcı\'yı ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz sürücüsü Eroğlu, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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