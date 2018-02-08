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Çanakkale'de TIR virajda devrildi; şoför yaralandı

İpek Yavaş/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de virajda devrilen domates yüklü TIR'ın sürücüsü Salahittin Şahtaoğulları (41) yaralandı

08 Şubat 2018 20:28

İpek Yavaş/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de virajda devrilen domates yüklü TIR\'ın sürücüsü Salahittin Şahtaoğulları (41) yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ayvacık ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Arıklı mevkiinde meydana geldi. İzmir\'den yüklenen domateslerin Çanakkale\'ye getirildiği 31 Y 9883 plakalı TIR, sürücüsü Salahittin Şahtaoğulları\'nın virajde kontrolü yetermesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan TIR sürücüsü Salahittin Şahtaoğulları, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazada devrilen TIR\'ın kasasındaki domatesler zarar gördü. Hastanede tedavi altındaki sürücü Salahittin Şahtaoğulları\'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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