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Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ   ÇANAKKALE’de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü

25 Ağustos 2018 01:22

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
 
ÇANAKKALE’de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü. Gelibolu\'ya geçmek isteyenler Lapseki İskelesi yoğun saatler yaşarken, tatilciler uzun süre sıra bekledi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu.

Çanakkale merkez feribot iskelesinde de Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yaklaşık 5 kilometerlik kuyruk da gece boyunca devam etti.  

Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Lapseki İskelesi
- Araç kuyruğu 

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ-Orhan AKTUĞ - ÇANAKKALE (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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