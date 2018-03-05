T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de tarihi tabyada 'paintball'a soruşturma

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE merkeze bağlı Kumkale köyündeki Orhaniye Tabyası'nda, paintball oynanması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkii çekti

05 Mart 2018 18:30

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE merkeze bağlı Kumkale köyündeki Orhaniye Tabyası\'nda, paintball oynanması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkii çekti. Çanakkale Deniz Savaşı sırasında, boğaz savunması için kullanılan tarihi tabyada paintball oynatan U.O. hakkında soruşturma başlatıldı.
Sultan 2\'nci Abdülhamid zamanında stratejik Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla, 1889 yılında yaptırılan ve Çanakkale Deniz Savaşı sırasında vatan savunmasında kullanılan en önemli alanlardan biri olan Orhaniye Tabyası, bir ay önce U.O., tarafından bir günlüğüne paintball sahasına çevrildi. Paintball oynanan tarihi tabyanın duvarları, bonetlerin içi, tarihi toplar ve \'Seddülbahir 32 Saat\' dizi setinden kalma maket top ve aydınlatma sistemi boya mermisi izleriyle kaplandı. Bir günlük paintball etkinliğine ait fotoğraflar, sosyal medyada yayınlanınca kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi bu olaya müdahale edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık talimatıyla etkinliği düzenleyen U.O., jandarma tarafından gözaltına alındı. U.O., bir gün sonra sevk edildiği savcılıkta ifade verdikten sonra serbest kaldı.  
U.O., tabyalardaki paintball için oluşturulan alana koydukları hurda araçlar kaldırdı. Ayrıca, tabyada boyalı mermilerle zarar verdikleri alanları temizledi. Savcılık, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAÇANAKKALEKumkaleOrhaniye TabyasıDeniz SavaşıSultan 2 AbdülhamidBoğazPaintballSaatBirGörüntülerinCumhuriyet BaşsavcılığıSavcılıkAyrıcaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24