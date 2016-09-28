Çanakkale’de su borusu patladı, üç lahit ortaya çıktı

Çanakkale'nin Biga İlçesi'ne bağlı Kemer Köyü yakınlarında, su borusundaki patlağı onarmak için kepçeyle yapılan kazı sırasında ortaya çıkan üç lahit için Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kemer Köyü'ne su akışını sağlayan içme suyu borusu patlayınca onarım çalışması başlatıldı. Parion Antik Kenti yakınındaki boru paktlaığında kepçeyle onarım çalışması yapılırken, 3 lahite rastlandı. Durum Jandarma ile arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Jandarma ve Kemer Köyü Muhtarı sabaha kadar lahitlerin başında nöbet tuttu.

Bugün de Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden kazı ekibi olay yerine gelerek, kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma kazısı ile lahitler toprak altından tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Kepçenin, su borusunu tamir için yaptığı ilk müdahale sırasında lahitlerden ikisinin kapağı kırıldığı belirlendi. Kazı ekibi, kurtarma kazısını sürdürürken, köylülerden bazıları çalışmaları merakla izledi. Köylülerden kimisi de cep telefonlarıyla lahitleri görüntüledi.

Bugün akşam saatlerinde lahitlerin kapaklarının açılmasını bekleyen köylülere, kazı ekibi kapağın yarın açılacağını söyledi. Köylüler lahitlerin açılmasını isterken birinde altın olduğunu ileri sürüldü.

Kemer Köyü sakinlerinden 72 yaşındaki Ali Koç, "Niye açtırtmıyorlar şimdi bu mezarları? Basın burada, herkes burada. Ne varsa dünya görsün, niye saklıyorlar. Kepçe operatörü ve muhtar lahitler bulunduğunda ilk anda içinde altın gerdanlık görmüş" dedi.

Lahitlerin bulunduğu 6 dönümlük tarlanın sahibi 40 yaşındaki İsmail Güler de "Buradan lahit çıkacağı aklımıza gelmemişti. İnşallah içinden iyi bir şey çıkar. Bize de faydası olur" dedi.

Lahitlerin bulunduğu alanın yakınında ise Parion Antik Kenti bulunuyor ve yaz aylarında burada arkeolojik kazılar yapılıyor.