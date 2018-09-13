Çanakkale'de şiddetli yağmur

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetli yağmur yağışı başladı. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğindeki yağmur etkili olurken, boğazdaki görüş mesafesi düştü. Birçok cadde ve işyeri sular altında kaldı. Kanallardan denize boşalan yağmur suyu, liman içinde denizin rengini değiştirdi.

Meteorolojinin uyarısını saatler öncesinden yaptığı kuvvetli yağmur Çanakkale’de etkili olmaya başladı. Gök gürültüsü ve şimşekler çakmaya başladı. Ardından şiddetli şekilde yağmaya başlayan yağmur, Çanakkale Boğazı’nda görüş mesafesini düşürdü. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, telsiz ile boğaz geçişi yapan gemileri görüş mesafesinin yarım mile düştüğü bilgisini vererek, dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Şehir içindeki cadde ve sokaklardan yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize boşalan kirli sular liman içinde denizin rengini değiştirdi.

Kuvvetli yağmur nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi’nde birçok işyerini su bastı. Esnaf, bu duruma isyan etti. Ellerine fırçaları alarak dükkanların içindeki suları temizlemeye çalıştı. Kentteki bir çok caddede su birikintileri oluştu. Sürücüler caddelerde seyretmekte zorlandı. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle taşan rögarların kapaklarını açarak suların tahliyesini kolaylaştırdı.

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