Çanakkale'de sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyü yakınlarında sel sularına kapılan 2 kadın kayboldu. Kaybolan kadınlardan birinin cesedine ulaşılırken, Tülay Türe'yi arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaymakam Fatih Genel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Koruoba köyünde kaybolduğu bildirilen Fatma Metin'in cesedine, köyün 4-5 kilometre uzağında ulaşıldığını söyledi.

Genel, kaybolan Tülay Türe'yi arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bursa-Çanakkale kara yolu trafiğe kapandı

Bandırma'da kuvvetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle, Bursa-Çanakkale kara yolu trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinde Bandırma ile Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışın yol açtığı sel ve yer yer meydana gelen çökmeler sonucu, Bursa-Çanakkale kara yolunun Bandırma-Biga bölümü ulaşıma kapandı. Bandırma ilçe sınırından Biga'ya kadar olan kısımda, halen sel sularının ulaşımı tehdit ettiği, bu yüzden araçlara izin verilmediği bildirildi.

Bölge trafik ve kara yolları yetkilileri, suların yavaş yavaş çekilmeye başladığını, yağışın tekrarlamaması durumunda yolda riskin kalmayacağını kaydetti.

'Büyük bir tehlike atlattık'

Biga Kaymakamı Fatih Genel, ilçedeki kuvvetli yağışla ilgili olarak, "Büyük bir tehlike atlattık" dedi.

Genel, yaptığı açıklamada, yağışın Koruoba, Güvemalan, Sinekçi, Pekmezli ve Hacıpehlivan köylerinde etkili olduğunu söyledi.

Köylerde büyük hasar olduğunu dile getiren Genel, "İki kişi kayıp şu anda. Arama çalışmalarımız sürüyor. Hayvanlar sel nedeniyle telef oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden edindiğim bilgilere göre 1 saatte metrekareye 110 kilogram yağış düşmüş. Bunun çok büyük bir rakam olduğunu söylediler. Evler ve arazilerde hasar var. Sel nedeniyle çok sayıda traktör, tarım aracı ile otomobiller zarar görmüş durumda. Büyük bir tehlike atlattık. Allah daha büyük tehlikelerden bizi korusun" dedi.

Görgü tanıkları

Koruoba köyü sakinlerinden Hülya Orakçı, yaşadıklarıyla ilgili olarak, "Çok korktuk. Evde oturuyordum, bir gürültü oldu. Camdan baktığımda sokağın ortasından deniz akıyordu sanki. Kapıya çıkmama fırsat kalmadı, bütün yağmur suyu eve doldu. Evin yarısına kadar su doldu. Belime kadar su geldiğinde ölüyorum sandım. Köyde herkes bağırıyordu. Çok şükür ölmedik, çok korktuk size anlatamam" dedi.

Aynı köyde yaşayan Kadriye Sönmez ise sel suları nedeniyle bir saate yakın dallara tutunup asılı kaldığını ifade ederek, "Komşular gelip bizi kurtarmasaydı ben de ölecektim. Sular deniz gibi aktı. İnanılmaz korktum. Su yüzüme vurdu, kaç kez nefessiz kaldım. Çok şükür kurtuldum. Ölüyordum" diye konuştu.