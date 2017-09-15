Çanakkale'de şehitlikte orman yangını (3)

TAKVİYE UÇAK VE HELİKOPTERLER SEVK EDİLDİ

Çanakkale Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında çıkan orman yangınına takviye olarak Balıkesir ve ilçesi Edremit\'ten birer helikopter, İzmir ve Muğla\'dan da birer uçak sevk edildi. Karadan ise 16 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile alevlere müdahale ediliyor. Yangının kıyıya 500 metre mesafede olması nedeniyle Çanakkale Boğazı\'ndan rahatlıkla su alabilen helikopterler çok sayıda sorti yaparak alevlere müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları sürerken, boğaz trafiği de tedbir amacıyla çok yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı.

Yangının, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği\'ndeki çalışmalar sırasında kaynak yapılırken sıçrayan alevlerin kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı ileri sürüldü.

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)



FOTOĞRAFLI