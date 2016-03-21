Çanakkale'de şehit olan Yahudi ve Hristiyan askerler Bakanlık listesinde yok

Milli Savunma Bakanlığı’nın “Şehit Listeleri” bölümü, bakanlığın resmi internet sitesi olan www.msb.gov.tr’de Arşiv Müdürlüğü’nün altında yer alıyor. Ancak listelerde geçen seneki gibi Yahudi ve Hristiyan Osmanlı askerlerinin isimlerine ulaşılamıyor. Müslüman olanlarınsa kimlikleri ayrıntıları ile duyuruluyor.

Serdar Korucu’nun Avlaremoz’da yayınlanan haberine göre, sitede geçen seneden beri yenilik de yapılmış durumda. Arşiv Müdürlüğü bölümünün son düzenleme tarihi 16.03.2016 olarak görülüyor.

En büyük değişiklikse eskiden Yahudi ve Hristiyan askerlerin isimleri arandığında “Kayıt bulunamamıştır” ibaresi çıkarken artık hiçbir yanıt alınamaması. Halbuki Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunmayan o isimler TBMM Mustafa Necati Kültür Evi’nde bulunan bir sergide yer alıyor. Miyako oğlu İsak, Avram oğlu Hayim, Avram Şeftu oğlu İsak gibi…

TBMM Başkanvekili Aydın

“Saygıyla anıyorum” demişti

Serginin ‘kader birliğini’ vurgulaması açısından önemli olduğunu ifade eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın “Çanakkale Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Türk Yahudileri ile tüm Osmanlı vatandaşlarını hürmet ve şükranla anıyorum” demişti.

Müslüman olmayanların ‘şehit’ sayılıp sayılmayacağına dair tartışma 2006 yılında alevlenmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müslümanların yanında savaşırken ölen gayrimüslimlerin, “dünya hükümleri bakımından şehit kabul edileceği, cenaze namazları kılındıktan sonra kanlı elbiseleri ile defnedileceği”ni duyurmuştu.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz ise şöyle konuşmuştu:

“Çanakkale’de ölen gayrimüslim vatandaşlarımıza şehit diyemeyiz. Vatanlarını müdafaa maksadıyla can verdikleri için Allah onların mükafatını ayrıca verecektir.”