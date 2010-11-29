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Yaşam

ÇANAKKALE'DE ŞEHİR HATLARINDAKİ BAZI SEFERLER DURDURULDU ÇANAKKALE (A.A)

29 Kasım 2010 12:52

-ÇANAKKALE'DE ŞEHİR HATLARINDAKİ BAZI SEFERLER DURDURULDU ÇANAKKALE (A.A) - 29.11.2010 - Çanakkale'deki kuvvetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgar nedeniyle, Gökçeada'dan saat 07.15'te, Kabatepe'den saat 10.00'da yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada'dan saat 07.30'da, Geyikli'den saat 10.00'da yapılması planlanan seferler de hava muhalefeti nedeniyle durduruldu. Lapseki-Gelibolu arasındaki araba vapuru seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor. Öte yandan, Gökçeada'dan Çanakkale'ye saat 08.00 ve 18.00, Çanakkale'den Gökçeada'ya saat 16.00'da yapılması planlanan deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

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