Çanakkale'de Seferberlik Tatbikatı yapıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'deki 18\'inci Mekanize Zırhlı Tugay Komutanlığı\'nda, Milli Savunma Bakanlığı\'nın \'Yıldırım-2017 Seferberlik Tatbikatı\' gerçekleştirildi.

Çanakkale\'de gerçekleştirilen \'Yıldırım-2017 Seferberlik Tatbikatı\'nda; seferberlik sisteminin denenmesi, tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi, yedek personelin seferde kullanacağı silah, teçhizat, araç ve malzemeye intibakları, yedek personelle ilgili tebliğ ve celp işlemlerinde askeri ve mülki makamlar arasında koordinasyonun ve yükümlülerle iletişimin tesis edilmesi, seferberlik ile savaş halinde bakanlıklar, kamu kurum, kuruluşlarıyla silahlı kuvvetler arasında yürütülecek müşterek faaliyetlerin denenmesi amaçlandı. Tatbikata, seferberlik için görev emri çıkarılan 400 yedek personel ile Çanakkale AFAD Lojistik Depolarında muayeneleri gerçekleştirilen 25 araç katıldı. Tatbikatın son gününde askeri erkan ve tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 18\'inci Mekanize Zırhlı Tugay Komutanlığı\'nda kapanış töreni düzenlendi.

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