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Spor

Çanakkale'de şampiyonluk kutlaması

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA) Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu Çanakkale kent merkezinde meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde kutladı

20 Mayıs 2018 01:24

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu Çanakkale kent merkezinde meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde kutladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 2017/2018 sezonu 34\'üncü haftasında İzmir\'de deplasmanda Göztepe\'yi 1-0 yenen Galatasaray 21\'inci şampiyonluğunu ilan etti. Çanakkale\'de de Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı.
Çanakkale\'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar da kutlama yapmak üzere sokaklara döküldü. Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak üstlerinde sarı kırmızı formaları ve ellerinde Galatasaray bayraklarıyla geç saatlere kadar kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde oynayıp, meşaleler yakarak eğlenen taraftarlar nedeniyle şehir içi trafiği kilitlendi.
Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalar olaysız sona erdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kutlamalardan detaylar

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