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Çanakkale'de sahilde erkek cesedi bulundu

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de vatandaşlar tarafından sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu

08 Mart 2018 01:38

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de vatandaşlar tarafından sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu. İncelemelerin ardından Dursun Kızıltaş’a (59) ait olduğu belirlenen ceset morga kaldırıldı.
Çanakkale’de bugün saat 14.45 sıralarında Çimenlik Kalesi’nin sahilinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Kaleyi gezen vatandaşlar sahil kıyısında erkek cesedi görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Dursun Kızıltaş’a ait olduğu belirlenen ceset Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızıltaş’ın cesedinin üzerinde herhangi bir darp yada kesici aletle yaralama izine rastlanmadığı öğrenildi.

 

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