Çanakkale'de restore edilen 'Atatürk Evi Müzesi' ziyarete açıldı

Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları\'nda, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Anafartalar Grup Komutanı iken 19\'uncu Tümen Karargâhı olarak kullandığı Bigalı köyündeki \'Atatürk Evi Müzesi\', restorasyonun ardından açıldı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, \"Bu evin Ulu Önder\'in hatırasını yaşatma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun değerlerini günümüze taşımak hepimizin görevi\" dedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Eceabat İlçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan \'Atatürk Evi\'nde 1 Şubat 2017 tarihinde \'Atatürk Evi Müzesi\' restorasyon çalışmaları başladı. 1915 yılında dönemin köy muhtarı tarafından 19\'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal\'e tahsil edilen ve 19-25 Nisan tarihleri arasında karargâh binası olarak kullanılan bina, 1980\'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirildi. Tarihi bina, hem statik hem de yalıtım yönünden kusurları bulunması nedeniyle restorasyona alındı.

Aslına uygun restore edilen \'Atatürk Evi Müzesi\'nin açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya\'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Avustralya\'nın Askeri Ateşesi Albay Andrew Fidge, Yeni Zelanda\'nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Ed Mc Isaac, kaymakamlar, belediye başkanları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir konuşma yaptı. Kaşdemir, şunları söyledi:

\"Bu tarihi alanda kale olsun, tabya olsun, siper olsun ne varsa, biz bu tarihten gelen emanetlerin hepsini ayağa kaldırmak gibi görevimizin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bunu başaracağız. İşte bunlardan bir tanesi de çok büyük hatırası olan Çanakkale Savaşları\'nın kahramanı ve muzaffer kumandanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kaldığı, plan yaptığı, düşündüğü, hatırasının olduğu bir mekandayız. Uzun yıllar müze olarak hizmet vermiş, fakat zamana ve coğrafi koşullara bağlı olarak da yıpranmıştı. Hemen işe başladık. Projelerini tamamladık. Ödeneğini bulduk. Kısa bir zaman içerisinde de olabildiğince aslına uygun, orijinalliğini bozmadan tekrar müze evi haline getirdik. İçini de doldurduk. İçeride ilk defa sergilenecek orijinal eserler de var. Bigalı köyü sakinleri zaten bu günü bekliyordu. Emeği olan herkese teşekkür ederim.\"

Konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri tarafından Bigalı köyündeki \'Atatürk Evi Müzesi\' kurdele kesimiyle ziyarete açıldı. Açılışta konuşma yapan Bakan Ersoy, Çanakkale\'nin Milli Mücadele tarihinde çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk\'ün Çanakkale\'de başlattığı bu mücadelenin kısa zamanda tüm Anadolu\'ya yayıldığını belirten Ersoy, \"Atatürk bu büyük kahramanlık öyküsünü ve kahramanlık öyküsünde yaşayacak noktaları burada kazanmaya başladı. Bu evin Ulu Önder\'in hatırasını yaşatma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun değerlerini günümüze taşımak hepimizin görevi\" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve protokol üyeleri Atatürk Evi Müzesi\'ni gezdi. Atatürk Evi Müzesi\'nin açılışının ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü kutlama törenine katılmak üzere Conkbayırı\'na geçti.



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