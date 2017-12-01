Çanakkale'de 'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' sona erdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE\'nin ev sahipliğinde, NATO ile Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı yüzer-uçar birlikler ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla 24 Kasım\'da Çanakkale\'de başlayan \'Nusret-2017 Davet Tatbikatı\' sona erdi.

Saroz Körfezi\'nde gerçekleştirilen Nusret- 2017 Davet Tatbikatı\'na; Türkiye\'den 6 mayın avlama gemisi, 1 komuta- kontrol gemisi (mayın dökücü), 1 fırkateyn, 1 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 mayın toplama botu, 1 sualtı savunma görev timi, 1 sahil güvenlik botu, 1 AUV (Otonom İnsansız Sualtı Aracı) timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan 2 görev uçuşu ve 1 C-130 nakliye uçağı, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İngiltere\'den 1 komuta kontrol gemisi ve 1 mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye\'den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan\'dan 1 mayın tarama gemisi olmak üzere toplam 6 gemi, Bulgaristan\'dan 1 mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan\'dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme (EOD) timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Pakistan\'dan toplam 11 gözlemci ve Romanya\'dan 2 karargâh subayı katıldı.

Mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmesinin amaçlandığı tatbikatta; eğitim mayınlarının, su üstü ve hava vasıtaları tarafından denize dökümü TCG Bayraktar gemisi ve C-130 nakliye uçağı tarafından gerçekleştirildi. Denize dökülen eğitim mayınları sınıfında dünyanın en iyileri arasında yer alan mayın avlama gemileri tarafından tespit, teşhis ve eğitim mayınlarının toplanması faaliyetleri icra edildi. Mayın avlama gemilerine ilave olarak görev icra eden EOD (explosive ordnance disposal-patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi) timleri tarafından mayınların tespit, teşhis ve imha eğitimleri, bu yıl ilk kez çok sığ sularda yapıldı. Çanakkale Mecidiye Kampı\'nda Türkiye\'den SAS\'lar, Yunanistan ve Katar\'dan EOD (explosive ordnance disposal-patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi) timleri tespit, teşhis ve imha eğitimleri gerçekleştirildi. Gemilerin, Çanakkale Nara İskelesi\'ne aborda olmaları ile birlikte tatbikatın seyir safhası faaliyetleri sona erdi.



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