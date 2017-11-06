Çanakkale'de motosikletli polis timleri göreve başladı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı motosikletli polis timleri, Valilik önünde düzenlenen törenle göreve başladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, 2 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim\" kursu düzenlendi. Kursu başarı ile tamamlayan 16 polis için bugün Çanakkale Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Alpaslan Baysal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve polisler katıldı. Tören öncesinde motosikletli polis timlerinde görevli personel ile tek tek tokalaşan Vali Orhan Tavlı, görevlerinde başarı diledi. Motosikletli Polis Timleri\'ni göreve uğurlanmadan önce Vali Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, \"Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün denetiminde ve koordinasyonunda motorize polis ekibi \'Yunus\' timlerimizi göreve başlatıyoruz. Çanakkalemiz\'in emniyet ve asayişi için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum\" dedi.

Törenin ardından motosikletli polis timleri, birlikte şehir turu attı.



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