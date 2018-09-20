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Çanakkale'de lastik botta 44 kaçak yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla  Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 Afgan kaçağın Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

20 Eylül 2018 17:44

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla  Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışan 44 Afgan kaçağın Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege\'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında kaçakların bulunduğu lastik botun Midilli Adası\'na doğru hareket ettiğini tespit etti. Ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında 28 erkek, 6 kadın ve 10 çocuğun bulunduğu Afganistan uyruklu 44 kaçağı yakaladı. 
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen 44 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek.

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