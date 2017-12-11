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Çanakkale'de kundaklama şüphelisi tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'deki bir cami ile depo ve metruk binayı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan B

11 Aralık 2017 21:31

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'deki bir cami ile depo ve metruk binayı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan B.D. (25), sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Barbaros Mahallesi\'nde 1955\'te inşa edilen Baklacı Cami ile bölgedeki bir depo ve metruk binada, dün sabaha karşı yangın çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, söndürme çalışmaları sonrası çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi ve kundaklama şüphelisinin B.D. olduğunu belirledi. Polis, B.D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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