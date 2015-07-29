Çanakkale'de kaza: 2 ölü

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, takla atarak şarampole yuvarlandı, olayda 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Hürriyet'te yer alan haberde, kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale Şehirlerarası Terminali önünde meydana geldi. Bursa’dan gelip Çanakkale yönüne giden Ferdi Akgün’ün kullandığı 17 RC 199 plakalı otomobil, iddiaya göre hız nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil şarampole yuvarlanarak ağacın üzerinde asılı kaldı. Demir yığınına dönen otomobilde, sürücü Ferdi Akgün ile otomobilde bulunan Murat Akıncı (37) ve Özer Girgin (36) yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ağaçta asılı kalan otomobildeki yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferdi Akgün ile Murat Akıncı’nın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Özer Girgin yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Girgin’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayı gören Abdurrahim Erişkin, "Ben de aynı istikamete giderken, bu araç yanımdan çok hızlı geçti. Sonra biraz ileride yan döndüğünü gördüm. Ardından takla attı. Araç çok hızlıydı" dedi. Kazada hayatını kaybeden Akgün ile Akıncı’nın cenazeleri savcının incelemesinin ardından Çanakkale Adli Tıp Kurumu Morgu’na konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.