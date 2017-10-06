Çanakkale'de kadınlardan Başkan Gökhan'a destek

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, belediye meclis toplantısında gündem dışı konuşmalar sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile tartışan Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'a destek verdi. Başkan Gökhan ise tartışma nedeniyle kadınlardan özür diledi.

Çanakkale\'de geçen günlerde İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki CHP delege seçimlerinde geçersiz oy kullanılmasıyla ilgili görüntüler medyaya yansıdı. Çanakkale Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında gündem dışı konuşmalar yapılırken, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu arasında bu konu nedeniyle tartışma çıktı. Başkan Gökhan ile tartışan AK Parti\'li üyeler toplantıyı terk etti, bir gün sonra yapılan ikinci birleşime de katılmadı.

Bugün Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan bir grup kadından Başkan Gökhan\'a destek geldi. Gruba, Çanakkale Belediye başkan yardımcıları Rebiye Ünüvar, Handan Özyayla ve Özdeyiş Çetin, CHP\'li Çanakkale Belediye Meclis üyeleri Bilge Şimşek ve Emine Kardelen ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın eşi Hale Gökhan da destek verdi. Basın açıklaması öncesinde kadınlar, \'Halkçı başkan bizim başkan\', \'En büyük başkan bizim başkan\' sloganları attı. Son günlerde Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'a yönelik basında ve kamuoyunda algı operasyonu yaratıldığını öne süren Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal, şunları kaydetti:

\"Belediye meclis toplantısında AKP Grup Başkanvekili Sayın Tülay Ömercioğlu\'nun CHP\'nin parti içi sorunlarını olumsuz çağrışımlarla ısrarla gündeme getirmek istemesine karşı Başkanımız Ülgür Gökhan defalarca uyarıda bulunmuş ve bu siyasi konunun yerinin belediye meclisi olmadığını belirtmiştir. AKP Grup Başkanı avukat Tülay Ömercioğlu\'nun bu konudaki ısrarlı tutumunu devam ettirmesiyle ortaya çıkan gerginlik sonucu yaşananlar hepimizin malumudur. Çanakkale\'nin tüm kadınları olarak şunun bilinmesini istiyoruz; barışın kenti Çanakkale\'nin belediye başkanına yönelik oluşturulmaya çalışılan bu söylemlerin hiçbir tutarlılığı olamaz, yoktur. Türkiye\'de kadınlarımız için en yaşanası, en özgür kent olan bu şehirde bütün kadınlarımız ve çocuklarımız kentimizin tüm imkanlarını gece gündüz demeden özgürce kullanabiliyorsa, 45 yıllık sosyal demokrat anlayışa ve bu anlayışı yöneten belediye başkanlarına borçludur. \'Şiddet ve taciz\' kelimelerinin başkanımız ya da bu kenti yöneten tüm üyeler için kullanılması imkânsızdır. Şiddet kelimesinin karşılığını arayanlar her yıl şiddet mağduru olan kadınlara ve hayatları son bulan kadınlara bakmalı. Şiddet ve taciz kelimeleri için Ensar\'daki yaşananlara ve sorumlularına bakmalı. Şiddeti görmek istiyorsanız televizyonlara bakın. Bu şehrin belediye başkanı olsa olsa yediden yetmişe herkese sevgi verir, çiçek verir, onları kollar. Bu gerçeği aslında bu iftirayı siyasi emelleri için kullanmak isteyenler de biliyor. Bu anlamsız ve tutarsız algı operasyonunun sonuca ulaşması imkansızdır ve kamuoyunda asla karşılığı yoktur. Başkanımıza kadın dernekleri olarak inancımız ve desteğimiz tamdır.\"

BAŞKAN GÖKHAN TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise \"Çanakkale halkı benim Çanakkale\'de kadınlara karşı nasıl pozitif ayrımcılık yaptığımı ve kadınlarla ilgili onların haklarıyla ilgili nasıl mücadelelerde bulunduğumu gayet iyi bilir. Orada bir kadının mevcut olması siyaseten onu haklı çıkarmaz. Israrla böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Belediye meclisindeki sadece bazı kareler medyaya yansıtılıyor. Belediye web sitesine görüntülerin tamamını koyduk. Buradan izlenebilir. Ama böyle bir algı varsa, kadına karşı böyle bir tavır içinde olduğum algısı yayılmışsa, ben özür diliyorum. Tüm kadınlardan özür dilerim. Ama niyetim böyle bir şey değildi. Zaten tavrım da öyle değil\" dedi.



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