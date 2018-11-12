Çanakkale'de kaçak avlanan tonlarca deniz ürünü ele geçirildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen kaçak olarak avlanılan 10 ton midye ile 1 ton deniz patlıcanı ve boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ele geçirildi. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak ürünleri taşıyan 4 aracın bağlı olduğu şirkete, toplam 10 bin 560 TL idari para cezası kesildi.

Ekipler, gece yarısı jandarma ile birlikte Kilitbahir köyünde yaptığı kontrollerde, durdurdukları 4 araç içinde avcılığı yasak olan, buna rağmen kaçak olarak avlanan 10 ton midye ile 1 ton deniz patlıcanı ve boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ele geçirdi.

Kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, \"Bu gece su ürünleri kontrol ve denetim işlemleri sırasında ilgili arkadaşlarımız, jandarmamız ile birlikte kaçak 4 araçta kaçak yollarla elde edilmiş su ürünlerini ele geçirdi. Yakalanan deniz patlıcanlarının bir kısmı canlı ürünlerdi. Canlı olanların anında denize dökümü gerçekleştirildi. Donmuş olarak yakalananların ise bugün imhasını gerçekleştireceğiz\" dedi.

Milli Emlak Müdürlüğü\'ne teslim edilecek olan sazanların ise, balık hâlinde satışı gerçekleştirilecek.

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