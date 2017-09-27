Çanakkale'de hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de iki farklı ağıldan 8 küçükbaş hayvanı çaldıkları tespit edilen 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Eylül\'de Biga İlçesi\'ne bağlı Karabiga Beldesi Sarımeşe Mevkii\'nde bulunan Şerif Doğu\'ya ait ağılından 6, 19 Eylül\'de ise yine Biga\'nın Ovacık Köyü\'nden Hüseyin Demiray\'a ait ağıldan 2 küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili harekete geçti. Çalınan küçükbaş hayvanların bulunması ve hırsızlık zanlılarının yakalanması için bölgedeki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı. İncelemenin ardından hırsızlık zanlıları N.S. ve E.K., Balıkesir\'in Gönen İlçesinde jandarma tarafından yakalandı. Biga İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen iki hırsızlık zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli N.S. ve E.K., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI