T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal (2)

BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi

02 Şubat 2018 20:59

BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege\'de etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan, Bozcaada\'dan saat 22.00, Geyikli\'den ise saat 18.00- 23.00 seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
Çanakkale Boğazı\'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ Çanakkale Kuzey Ege Denizi BozcaadaKuzey EgeBozcaadaBoğazıGeyikliMustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24