Çanakkale'de Gökçeada seferleri fırtına nedeniyle iptal (2)

BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege\'de etkili olan fırtına sebebiyle Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan, Bozcaada\'dan saat 22.00, Geyikli\'den ise saat 18.00- 23.00 seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Çanakkale Boğazı\'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor.



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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