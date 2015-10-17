Çanakkale'de göçmen teknesi alabora oldu; 12 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunan adası Midilli'ye yola çıkan umut yolcularının içinde bulunduğu ahşap tekne alabora oldu. Göçmenlerin telefonla yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 25 göçmeni kurtardı. 12 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Teknede 48 ila 52 göçmenin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bu gece Ayvacık'ın sahillerinden Yunan adası Midilli'ye geçmeye çalışan umut yolcularının içinde bulunduğu ahşap tekne, bir süre sonra saat 01.00'de alabora oldu.

Göçmenlerin telefonla 'Alo 158' hattından sahil güvenlik ekiplerine ulaşıp yardım istemesi üzerine ekipler, bölgeye hareket etti.

Denizden 25 göçmen kurtarıldı. Ayrıca 12 göçmenin cesedine ulaşıldı. Sahip Güvenlik ekipleri, sağ kalanların teknede 48 ila 52 arası kişinin bulunduğunu söylemesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ölenlerin sudan çıkartılan cesetlerinin Babakale Köyü Limanı'ndan karaya çıkarılacağı kaydedildi.

Ayvacık Belediyesi'nin de bu nedenle limana çok sayıda cenaze aracı gönderdiği kaydedildi.