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Çanakkale'de Gaziler Günü kutlandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı

19 Eylül 2017 14:46

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı\'nda Atatürk Anıtı önünde, saat 10.00\'da başlayan 19 Eylül Gaziler Günü törenine; Vali Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Muzaffer Özgen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Çelebi, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Necdet Erdinç, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı. Çanakkale Valiliği, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şubesi çelenkleri anıta sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Atatürk İlkokulu öğrencisi Ekrem Berber ile Gazi Ortaokulu öğrencisi Esra Seçil, gaziler günüyle ilgili şiirlerini okudu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Necdet Erdinç, \"Gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler, en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız\" dedi.
Tören, Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyelerinin gazilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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