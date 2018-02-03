Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gökçeada'ya tüm seferler iptal

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege\'deki fırtına yüzünden, bugün Gökçeada\'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan, Kabatepe\'den Gökçeada\'ya saat 09.00-17.00 seferleri ile Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye saat 07.00-13.00\'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.



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