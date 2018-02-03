T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de fırtına nedeniyle Gökçeada'ya tüm seferler iptal

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

03 Şubat 2018 13:20

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege\'deki fırtına yüzünden, bugün Gökçeada\'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan, Kabatepe\'den Gökçeada\'ya saat 09.00-17.00 seferleri ile Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye saat 07.00-13.00\'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAGökçeadaKuzey EgeBoğazıGestaşKabatepe GökçeadaGökçeada KabatepeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24