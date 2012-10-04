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Yaşam

Çanakkale'de evini terk eden kadına sokak ortasında 'koca kurşunu'

Ali Eski, aralarında çıkan tartışma üzerine tabancayla önce karısını ardından da kendisini vurdu

04 Ekim 2012 10:50

Çanakkale'de evi terk eden eşi ve bir yakınını silahla yaralayan Ali Eski, ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan Eski ve eşi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de bir kişi, evi terk eden eşi ve bir yakınını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ali Eski (38), Karadeniz Ereğlisi'ndeki evinden ayrılarak bir yakınının yanında kalmaya başlayan eşi Hediye Eski (32) ile görüşmek için Çanakkale'ye geldi.

Eşiyle Kordon Boyu yakınlarındaki iskelede konuşan Ali Eski, aralarında çıkan tartışma üzerine tabancayla önce etrafa ateş açtı.

Daha sonra eşine ateş ederek yaralayan Eski, kendisine müdahale etmek isteyen eşinin yakını Gülşen Korkmaz'ı da vurdu.

Ardından silahı şakağına dayayan Eski'yi olay yerine gelen polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Polislerin ikna girişimlerine cevap vermeyen Eski, silahı başına ateşledi.

Ağır yaralanan Eski, eşi Hediye Eski ve yakını Gülşen Korkmaz, Çanakkale Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Ali Eski ile eşi Hediye Eski, tedavi gördükleri Çanakkale Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işleminin ardından cenazelerin, memleketleri Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, olayda hafif yaralanan Gülşen Korkmaz ise hastaneden taburcu edildi.

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