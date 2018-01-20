Çanakkale'de deve güreşlerinde büyük çekişme

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Büyük Truva Deve Güreşlerinde 200’e yakın devenin güreş mücadelesi ilgi ile izlendi. Güreş esnasında bazı develerin tel örgülerin arkasında güreşleri izleyen seyircilerin üzerine doğru yönelmesi heyecan yarattı. Güreşlere, ‘10’uncu Yıl Marşı’ damgasını vurdu.

Çanakkale’de 5’inci Büyük Truva Deve Güreşleri Festivali, bugün Belediye Kurban Satış alanında gerçekleştirildi. Güreşlere Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinden 200’e yakın deve katıldı. Saat 11.00’de başlayan deve güreşlerinde alana gelen Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan beraberinde CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan ve Güreş Ağası Mevlüt Oruçoğlu ile güreşleri izleyenleri selamladı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale’de bu yıl deve güreşlerinin 5’incisini düzenlediklerini söyledi. Deve güreşinin kültürel bir etkinlik olduğunu ve bu kültürün yaşatılması gerektiğini belirten Başkan Ülgür Gökhan, şöyle konuştu:

\"Düzenlediğimiz deve güreşlerimizde, bu bölgenin yanı sıra komşu il ve ilçelerden de insanlarımız bir araya geldi. Kardeşlik ve birlik içinde bir arada oluyoruz. Kaynaşıyoruz. Barış böyle bir şey. Kültürün barışa etkisi denilen şey budur. İnsanlar bir araya gelerek, ortak zevklerde buluşacak, mutlu olacaklar. Mutluluğu paylamak bizi barışa götürecek. Kültürel etkinliklerin, soyut olmayan mirasın, burada sürdürülmesi çok önemli. Biz de bu kültürü devam ettiriyoruz. İnşallah daha nice deve güreşlerinde buluşacağız. Bugün düzenlediğimiz bu deve güreşlerimizi de mutlu bir biçimde sonuçlandıracağız.”

Belediye Kurban Satış alanındaki güreş alanında 200’e yakın deve kıyasıya mücadele etti. Nefesleri kesen mücadelelerin yaşandığı deve güreşlerde, mücadele sırasında bazı develer alandan kaçtı. Bazı develerin ise mücadele sırasında tel örgüler ile çevrili alanın dışında güreşleri izleyenlerinüzerine doğru hamle yapmaları heyecana yol açtı.

Deve güreşlerine, alanda çalan ve izleyiciler tarafından ellerinde Türk bayrakları ile bir ağızdan \'10’uncu Yıl Marşı’nı söyledi.

Güreşlerde, dereceye giren deve sahiplerine protokol tarafından Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler, Mevlüt Oruçoğlu Ağalık ve Ali Kahraman Kupaları verildi. Çanakkale Belediye Başkanlığı kupasının final mücadelesi sonunda \'Çakırbey\' ve \'Ömerbaba\' isimli deve sahiplerine kupalarını Belediye Başkanı Ülgür Gökhan verdi.



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