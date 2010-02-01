Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli

Çanakkale’de şiddetli lodos nedeniyle Bozcaada- Geyikli arasındaki araba vapuru seferleri iptal edildi.



GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli lodos nedeniyle saat 12.00’daki Bozcaada- Geyikli ve saat 14.00’deki Geyikli- Bozcaada araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, Gökçeada- Kabatepe ile boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat ve Lapseki- Gelibolu hattındaki seferlerin ise aksamadan sürdüğünü bildirdi.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, bugün öğleden sonra Çanakkale çevresinde etkili sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Yetkililer, yarın ise rüzgarın poyraza döneceğini, hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşeceğini ve kentte kar yağışı beklendiğini belirtti.



