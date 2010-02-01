T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli

01 Şubat 2010 14:27

Çanakkale’de şiddetli lodos nedeniyle Bozcaada- Geyikli arasındaki araba vapuru seferleri iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli lodos nedeniyle saat 12.00’daki Bozcaada- Geyikli ve saat 14.00’deki Geyikli- Bozcaada araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, Gökçeada- Kabatepe ile boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat ve Lapseki- Gelibolu hattındaki seferlerin ise aksamadan sürdüğünü bildirdi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, bugün öğleden sonra Çanakkale çevresinde etkili sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Yetkililer, yarın ise rüzgarın poyraza döneceğini, hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşeceğini ve kentte kar yağışı beklendiğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24