Çanakkale'de deniz ulaşımı durdu

Lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Gökçeada, Gelibolu-Lapseki, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri yapılamıyor.Çanakkale'de etkili olan Lodos fırtınası gece saat 03.00´ten itibaren gemi geçişlerinde pilotaj hizmetlerinin durmasına yol açtı. Çanakkale-Gökçeada seferlerininde saat 07.15 ten itibaren yapılamadığı bildirildi.Çanakkale Boğazı´nın Ege Denizi girişinde Seddül Bahir Köyü´ndeki Mehmetçik Pilot ile Marmara Denizi´nden Çanakkale Boğazı Gelibolu girişindeki Gelibolu Pilot istasyonlarından, klavuz kaptan alarak boğazdan geçmek isteyen gemilere özel bot ile ulaşım sağlanamadığı için pilotaj hizmetlerinin durdurulduğu belirtildi. Saatteki hamle hızı 70 kilometreye ulaşan Lodos fırtınası, açıklarda dalga yüksekliğini 5 metreye kadar çıkardığı için transit geçişi yapan gemilere klavuz kaptan taşıyan botlar güvenli seyir yapamayınca bu hizmetin sağlanamadığı bildirildi. Boğazdan klavuz kaptan alarak geçiş yapamayan gemiler Gelibolu´da Doğanarslan ile Bozcaada Ayazma Koyu ve Kumkale önlerindeki Karanlık Liman demir bölgelerinde fırtanının dinmesini demir atarak beklemeye başladı.Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki arabalı vapur seferleri de iptal edildi. Sabah erken saatlerde etkisini artıran fırtına nedeniyle iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada araba vapuru seferlerinin ardından, Gelibolu-Lapseki seferleri de durduruldu.Yetkililer, Çanakkale Boğazı'ndaki deniz ulaşımının Eceabat-Çanakkale hattı üzerinden yapıldığını, fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından seferlerin normale döneceğini bildirdi.