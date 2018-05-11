Çanakkale'de deniz kenarında 26 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 26 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı Köyü Yeşil Liman sahilinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu tespit etti. Ekipler, bölgeye düzenledikleri operasyonda deniz kenarında oturan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Angola, Güney Afrika ve İran uyruklu 26 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar midibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçaklar Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.



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