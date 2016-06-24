Karabiga kıyısında antik kent bulundu

Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyılarında amatör dalış yapan bir dalgıç grubu Priapos ve Parion antik kentlerine yakın, denizden 20-25 metre açıkta bir antik kenti görüntüledi.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre; Karabigalı amatör balıkçı ve dalgıç Fatih Kayrak, daha önce de bölgede balık avlamak amaçlı daldıkları yerde birkaç ay önce amforalar ve gemi iskeleti tespit etti. Karaburun Feneri kıyılarında antik döneme ait olduğu düşünülen gemi kalıntısına rastlandı. Gemiden etrafa saçılan amforaların Roma dönemine ait olabileceği tahmin ediliyor. Dalgıçlar çevrede araştırma yaparken batığın yakınlarında Fırıncık Koyu mevkisinde batık kent olduğu düşünülen buluntuları da görüntülediler. Sütunlar ve lahitlerin, bilinmeyen bir batık kent görüntüsünü andırdığı ifade ediliyor.

Sualtı arkeologlarının araştırması bekleniyor

Suyun 8-10 metre altındaki buluntular, yakınlardaki Priapos ve Parion antik kentlerine ait bir tapınağa işaret ediyor. Batıklara yakın mesafede 2 bin 400 yıl öncesine kadar uzanan Priapos ve Parion antik kent kalıntıları bulunuyor. Tarihçiler, Parion antik kentinin Roma İmparatorluğu’na ait bir liman kenti olduğunu belirtiyor.

Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, “Roma döneminde bu bölgede yoğun bir deniz ticareti yapıldığını ileri sürüyorduk, bu yeni buluntular bu tezimizi doğrulamış oldu” dedi. Keleş, lahit ve sütunların Marmara Adası’ndan ticaret yapan bir geminin yükü olabileceğini belirtirken, “Bilinmeyen bir antik kentle de karşı karşıya kalabiliriz. Görüntülerden sadece tahmin yürütebiliyoruz. Sualtı arkeologlarının bilimsel araştırmasından sonra netlik kazanır” şeklinde konuştu.

Batıkların bulunduğu alana liman tehdidi

Son zamanlarda sıkça termik santral projeleri ile gündeme gelen bölgede, yeni batıkların bulunduğu alan da liman yapılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Kalıntıların incelenmeden üzerinin doldurulması tehlikesi üzerine batıkların koordinatları Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne görüntülerle birlikte gönderildi. Buluntular üzerinde araştırma yapılması ve bölgenin koruma altına alınması isteniyor.