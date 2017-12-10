Çanakkale'de camide yangın çıktı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de 1955 yılında kurulan Baklacı Camii\'nde sabaha karşı nedeni henüz belli olmayan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın kullanılamaz hale gelen camide Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, incelemelerde bulundu.

Yangın saat 03.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Bombacı Veli Sokak üzerindeki Baklacı Camii\'nde meydana geldi. Cami içinden alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın ardından cami içindeki minber ve çevresi ile kütüphane bölümünün yanı sıra halı, duvar, tavan, klima ve bazı dini kitaplar yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından Baklacı Camii\'ne gelen Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce, camide müftülük yetkilileri ile hasar tespit çalışması yaptı ve cemaat ile görüştü. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Arif Gökce, caminin tinercilerin yaptıklarını tahmin ettikleri bir sabotaja uğradığını öne sürdü ve şöyle konuştu:

\"Yangın komşular tarafından görülüp, itfaiyeye haber verildi. Şuanda yangından mütevellit içeride biraz tahribat var. İnşallah Valiliğimiz, Müftülüğümüz ve diğer devlet birimleriyle burayı en kısa zamanda asli hüviyetine döndüreceğiz. Tabi faili yada failleri konusunda ifade ettim, emniyetimiz şuanda gerekli incelemeyi yapıyor. Caminin içinde ve çevresinde kameralar var. Oralardan bir şey elde edilebilirse, failler tespit edilmiş veya fail tespit edilmiş olacak. Burada dine, diyanete, müftülüğe, camiye dini bir saldırı olduğu kanaatinde değiliz. Havalar soğudu. Ben şahsen, dışarıda üşüyen, dışarıda yatıp kalkan, insanların bunu yaptığı kanaatini taşıyorum. Doğru olmayabilir de. Gerekli incelemeler, araştırmalar yapılıyor.\"



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