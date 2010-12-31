Çanakkale'de buzdolabı patladı

T24 - Büyük bir gürültüyle patlayan buzdolabını incelemek üzere bomba uzmanları geldi. Patlama nedeni gaz sıkışması...



Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan İpek Yolu Derneği'nin lokal olarak kullandığı binanın girişinde bulunan buzdolabı patladı.

Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sırasında olay yerinde kimsenin olmaması büyük bir şanstı.

Patlamanın ardından olay yerine gelen olay yeri inceleme ekibi ve bomba uzmanları, patlamanın buz dolabındaki gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirledi.

Lokalda geniş çapta maddi hasar oluşurken, patlama anında büyük panik yaşandı.

Patlama yerinde maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Çan İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü de olay yerinde incelemelerde bulundu.



