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Spor

Çanakkale'de büyük yarış

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından, 26-29 Ekim tarihleri arasında Baja Troia Turkey organizasyonu düzenlenecek

24 Ekim 2017 19:13

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından, 26-29 Ekim tarihleri arasında Baja Troia Turkey organizasyonu düzenlenecek. Yarışçıların 4 gün boyunca 808 kilometre yol kat edeceği yarışa 34 ralli aracı ve 29 motosiklet katılacak. Yarışın basın lansmanına İSOFF Başkanı Erkan Birinci, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Kansu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Turgay Kılıç ve TÜRSAB Genel Sekreteri Ahmet Çelik, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer ile yarış ekibi katıldı.
6 etaptan oluşan East European Tour Terrain Series takviminde 5\'inci etap yarışı olan Baja Troia Turkey, 26 Ekim Perşembe günü Truva Atı önünde seremonik start ile başlayacak. Türkiye\'den tanınmış otomobil yarışçıları dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, İsrail, Azerbaycan ve İtalya\'dan ekiplerin katılımıyla 4 gün boyunca kent çevresindeki parkurlarda ralli heyecanı yaşanacak. Erkan Birinci, Baja Troia Turkey\'in off-road disiplininde Türkiye\'de düzenlenecek ilk uluslararası formatta yarış olduğunun belirterek, bu organizasyonla çeşitli ülkelerden katılan yarışçılara Çanakkale\'nin muhteşem doğası ve tarihi dokusunu da tanıtacaklarını söyledi.

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