T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale’de bulunan 2 lahit bugün açıldı

Lahitler tesadüfen bulunmuştu

29 Eylül 2016 00:48

Çanakkale Biga'ya bağlı Kemer köyünde, su borusunu tamir etmek için kepçeyle yapılan kazı sırasında tesadüfen bulunan 3 lahitten ikisi bugün açıldı. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere gmre; Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü yakınlarında, jandarmanın, güvenlik şeridiyle çevirdiği alanda yürütülen kurtarma kazısı sırasında, kazı ekibi tarafından lahitlerden ikisi bugün açıldı. Kazı ekibinin, üçüncü lahidi ise yarın açacağı belirtildi.

Lahitlerle ilgili tarihlendirmenin ise yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

 

ETİKETLER

çanakkalesupatlamalahitservet

İlgili Haberler

Çanakkale’de su borusu patladı, üç lahit ortaya çıktı

"Buradan lahit çıkacağı aklımıza gelmemişti, inşallah içinden iyi bir şey çıkar”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24