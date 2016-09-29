Çanakkale’de bulunan 2 lahit bugün açıldı

Çanakkale Biga'ya bağlı Kemer köyünde, su borusunu tamir etmek için kepçeyle yapılan kazı sırasında tesadüfen bulunan 3 lahitten ikisi bugün açıldı.
Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere gmre; Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü yakınlarında, jandarmanın, güvenlik şeridiyle çevirdiği alanda yürütülen kurtarma kazısı sırasında, kazı ekibi tarafından lahitlerden ikisi bugün açıldı. Kazı ekibinin, üçüncü lahidi ise yarın açacağı belirtildi.
Lahitlerle ilgili tarihlendirmenin ise yapılacak detaylı incelemenin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.