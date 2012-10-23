Çanakkale'de birçok ev ve iş yerini su bastı

Çanakkale'de meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle Biga ilçesinde ekili alanların zarar gördüğü, bazı iş yerlerini su bastığı ve kimi evlerde ise su baskını oluştuğu bildirildi.

Çanakkale Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada, özellikle Lapseki ile Biga ilçelerinde dün gece saatlerinde başlayan etkili yağış sonrasında, söz konusu bölgelerde metre kareye 113 kilogram yağmur düştüğü ifade edildi.

Çanakkale-Bursa karayolunda yağışlar dolayısıyla su taşmalarının meydana gelmesi, birkaç defa kısa süreli olarak trafiğe kapandığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Karayolları ekiplerince yapılan çalışmalarla söz konusu yol tekrar trafiğe açılmıştır. Köy yollarında oluşan hasarlar İl Özel İdaresi ekiplerince giderilmiştir. Ayrıca Biga ilçemizde yağışlar genellikle ekili alanlara zarar vermiş olup, bazı iş yerlerini su basmıştır. Lapseki ilçe merkezinde ise Çınarcık Deresi'nin taşması sonucu bazı evlerde su baskını oluştu. Meteorolojiden alınan ihbar üzerine valiliğimiz ile Biga ve Lapseki kaymakamlıklarımızda oluşturulan kriz merkezleri gerekli tedbirin acilen alınmasını sağlamıştır. Hayatın normal şekilde devam edebilmesi için valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve belediyelerce gerekli tedbirler alınmış olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.''