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Çevre

Çanakkale'de bir deprem daha

Çanakkale'de dün art arda meydana gelen depremde 298 ev zarar görmüştü

07 Şubat 2017 10:06

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre Ayvacık'a bağlı bazı köylerde evler ve bir camide hasar oluştu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

 

Bazı evlerde ve bir camide hasar oluştu

 

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.               

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi. 

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