Çanakkale'de bazı feribot seferleri 'fırtına' nedeniyle iptal

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine, yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Kuzey Ege Denizi’nde yarın öğleden sonra beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada’dan Kabatepe’ye 18.00 ve Kabatepe’den Gökçeada’ya 20.00 seferleri iptal edildi.

Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye saat 07.00, Kabatepe\'den Gökçeada\'ya 09.00 seferi ise tarifede belirtildiği gibi gerçekleşecek. Yapılan değişlikte, Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye saat 13.00 seferi saat 14.00\'te, Kabatepe\'den Gökçeada\'ya saat 15.00 seferi ise saat 14.00\'te gerçekleştirilecek.

Çanakkale Boğaz hattı ile Bozcada-Geyikli hattındaki feribot seferleri ise planlandığı gibi yapılacak.