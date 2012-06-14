Çanakkale'de aynı taburdan 16 asker firar etti!

Çanakkale'de bulunan taburda vatani görevini yapmak üzere eğitilen askerlerin 16'sı aynı anda önce kayıplara karıştı ardından yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ndeki 3'üncü Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda, vatani görevini yapmak üzere eğitilen askerlerden 16'sı aynı anda, bilinmeyen bir nedenle firar etti. Jandarma ve polis firari askerleri 2 saat süren aramalar sonunda buldu.

Ezine 3'üncü Jandarma Tabur Komutanlığı'nda, eğitim gören acemi askerlerden 16'sı bugün saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle birliklerinden firar etti. Jandarma ve polis, üzerlerinde kırmızı-mavi eşofman bulunan firari askerlerin bulunması için alarma geçti.

DHA'da yer alan habere göre; Ezine Kaymakamı Cengiz Karabulut, polis ve jandarmanın birlikte yaptığı aramalar sonunda firari askerlerden 5'inin tabura 500 metre uzaklıktaki Erenler Tepesi Mevkii'nde görüldüğünü, askeri aracı fark edince kaçmaya çalışırlarken de yakalandıklarını belirtti. Çevrede yapılan aramalar sonunda toplam 16 firari askerin yakalandığını ifade eden Karabulut, "Askerlerin öğle yemeğinin ardından yapılan sayımda firar ettikleri belirlenmiş. Neden böyle bir girişim olduğunu henüz öğrenemedik. Acemi olan askerlerin 22 Haziran'da yemin törenleri yapılacak" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.