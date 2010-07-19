Çanakkale'de askeri araç devrildi: 7 yaralı

T24 - Çanakkale'de lastiğinin patlamasının ardından devrilen askeri araçta bulunan 1 binbaşı ile 6 er yaralandı.



Çanakkale'de askeri aracın devrilmesi sonucu 1 binbaşı ile 6 er yaralandı.



Çanakkale'den Lapseki istikametine giden sürücü Er Ali Kılılı yönetimindeki Umurbey Demirli ve Dip Mayın Bölük Komutanlığına ait 533570 plakalı askeri araç, Yapıldak beldesi yakınlarında arka sol lastiğinin patlaması nedeniyle takla attı.



Savrulan araç yolun sağ bölümünde bulunan boşluğa düştü. Kazada, araç içinde bulunan binbaşı Ali Koç, sürücü Kılılı (23) ile erler, Metin Turhan (21), Mehmet Gezgin (20), Erhan Polat (20), Cemal Nalbant (20) ve Murat Çakıcı (30) yaralandı.



Yaralılar Çanakkale Devlet Hastanesi ile Askeri Hastaneye götürüldü.





