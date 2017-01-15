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Çevre

Çanakkale'de art arda iki deprem

Deprem Ayvacık ilçesinde gerçekleşti

15 Ocak 2017 10:42

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 01.38'de kaydedildi.

Sarsıntının 5,17 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

 

İkinci deprem

 

Çanakkale'de, 01.38'deki 4,6 şiddetindeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 07.03'te kaydedildi. Sarsıntının 6,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Öte yandan 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 07.03'teki depreme kadar ilçede 1,0 ile 2,8 büyüklükleri arasında toplamda 26 sarsıntı kayıtlara geçti.

 

 

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